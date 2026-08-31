В преддверии начала учебного года Госавтоинспекция Волгоградской области провела профилактические мероприятия на федеральных автодорогах Сотрудники Госавтоинспекции Волгоградской области провели масштабное информационно-пропагандистское мероприятие «Стоп аварийность» на федеральной автодороге Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград».
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