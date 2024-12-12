На Украине погибли или получили ранения более 1 млн человек. Такую оценку дал генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте во время выступления в Брюсселе.
На Украине погибли или получили ранения более 1 млн человек, заявил Рютте
Комментарии
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Сергей Карабухин
..Туфтагон – пропаганды недоразвитого-гниды-фашиста-Зеленского…… !!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – более 2 000 000 человек! ..А инвалидов на Украине – исчисляется миллионами… С 1991 года, когда на Украине жило около 53 миллионов человек уже осталось – МЕНЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК….
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20 час.
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
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20 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
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20 час.
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