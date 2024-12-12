ИА Регнум
НовостиСтатьиМненияФоторепортажиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Регнум

60 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Модест
    Когда же вы себе уже яйца отрастите и перестанете отвечать на удары, а уничтожите хохлам саму возможность их наносить...МО: удар ВС РФ по...
  • Сергей Карабухин
    !!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые п...На Украине погибл...
  • Сергей Карабухин
    !!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже...На Украине погибл...

На Украине погибли или получили ранения более 1 млн человек, заявил Рютте

На Украине погибли или получили ранения более 1 млн человек, заявил Рютте

На Украине погибли или получили ранения более 1 млн человек. Такую оценку дал генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте во время выступления в Брюсселе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Карабухин
..Туфтагон – пропаганды недоразвитого-гниды-фашиста-Зеленского…… !!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – более 2 000 000 человек! ..А инвалидов на Украине – исчисляется миллионами… С 1991 года, когда на Украине жило около 53 миллионов человек уже осталось – МЕНЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК….
Ответить
20 час.
Сергей Карабухин
!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................
Ответить
20 час.
СК
Сергей Карабухин
!!! Гнида-фашист-наркоман-ПРОСРОЧЕННЫЙ-Зеленский – преступник, судить и расстрелять – за преступления – совершённые перед своим народом и перед человечеством!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх