На Украине погибли или получили ранения более 1 млн человек, заявил Рютте

..Туфтагон – пропаганды недоразвитого-гниды-фашиста-Зеленского…… !!! В реальности на Украине погибло с 2014 года – более 2 000 000 человек! ..А инвалидов на Украине – исчисляется миллионами… С 1991 года, когда на Украине жило около 53 миллионов человек уже осталось – МЕНЕЕ 17 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК….

Сергей Карабухин

!!! Фашисты, наркоманы, бандеровцы и умственно-психически больные националисты и все, кто их будет поддерживать – уже все смертники! За ними всеми уже стоит – смерть с косой. Все, кто сносил памятники, сжигал иконы, разрушал церкви, могилы, предавал свою Родину, свой народ, убивал своих мирных людей и бомбил мирные города и посёлки, и стрелял в свой народ и в своих мирных людей – долго жить не будут, и история это хорошо подтверждает. Бог всё видит и их всех умалишённых – накажет. Сам Бог всех придурков заберёт на тот свет. Смерть всем фашистам и бандеровцам! Да будет так! …………………………………………………………........................