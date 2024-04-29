В преддверии Дня Победы в Ивановской области приводят в порядок памятники Великой Отечественной войны и места воинских захоронений Работы идут во всех городах и районах региона, к ним присоединились жители, волонтёры, общественники.
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