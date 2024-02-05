Атмосферный мотор 3,5 л, 10-ступенчатый «автомат», полный привод и размеры больше, чем у Land Cruiser 300. В России уже можно заказать Honda Pilot 2024

Две компании из Владивостока открыли приём заказов на внедорожники Honda Pilot 2024 года выпуска. На данный момент предлагается не менее семи машин в разных цветах, и две из них во внедорожном исполнении TrailSport.
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