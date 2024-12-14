Мировые рынки дрейфуют в ожидании декабрьского заседания ФРС США

В пятницу, 13 декабря, мировые рынки показывали преимущественно негативную динамику. Вчера американский рынок акций закрылся в минусе: S&P 500 упал на 0,54% до 6051,25 пункта, Dow Jones снизился на 0,53% до 43914,12 пункта, а Nasdaq Composite опустился на 0,66% до 19902,84 пункта.