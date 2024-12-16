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Филипп Киркоров разбушевался: кто попал под горячую руку поп-короля

Филипп Киркоров разбушевался: кто попал под горячую руку поп-короля

Видимо, терпение у отечественного поп-короля Филиппа Киркорова иссякло. Филипп Бедросович больше не намерен игнорировать оскорбления, которые сыплются в его адрес от выехавшего из страны юмориста Максима Галкина*.

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