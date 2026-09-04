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ИА Регнум

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Путин назвал героической историю Курильской десантной операции

История Курильской десантной операции, проведенной на завершающем этапе Второй мировой войны, представляет собой настоящий пример героизма советских солдат, о котором в обществе до сих пор знают недостаточно.

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