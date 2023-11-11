Макс Ферстаппен продолжает ставить рекорды

Гонщик Red Bull Racing побил рекорд 71-летней давности на Гран-при Бразилии. Благодаря победе на трассе в Сан-Паулу Макс Ферстаппен в очередной раз побил свой же собственный рекорд по количеству выигранных гонок за сезон (сейчас их 17).