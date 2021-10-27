Ярлык на княжение: почему Зеленский едет в Лондон

Об этом сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, оговорив, что визит «высокой делегации во главе с президентом Украины» ожидается в конце октября месяца, и такие мероприятия, мол, регулярны.
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