Ярлык на княжение: почему Зеленский едет в Лондон

Ярлык на княжение: почему Зеленский едет в Лондон

Об этом сообщил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, оговорив, что визит «высокой делегации во главе с президентом Украины» ожидается в конце октября месяца, и такие мероприятия, мол, регулярны.

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