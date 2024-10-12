Аналитик Коротченко: НАТО готовится к ядерной войне против РФ

В предстоящих учениях НАТО под названием Steadfast Noon будет отрабатываться передача тактических ядерных бомб B61-13 из объектов хранения на аэродромах нескольких государств-членов альянса с целью подготовки ударов по целям в России, передает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии