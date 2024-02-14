Порошенко предупредили о смертельной опасности в Европе

Экс-президент Украины Петр Порошенко объяснил, с чем связан его недопуск на Мюнхенскую конференцию. Спецслужбы страны предупредили спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, что Порошенко в Европе якобы грозит смертельная опасность.
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