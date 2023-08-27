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Генменеджер «Амура»: «Мы ищем усиление во всех линиях. Рынок сейчас довольно пустой, но надеемся произвести еще несколько подписаний»

«Мы ищем усиление во всех линиях. Насколько всем известно, рынок сейчас довольно пустой. Но мы надеемся произвести еще несколько подписаний – и до старта чемпионата, и в ходе чемпионата.

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