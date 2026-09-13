Польская политика в отношении Украины зашла в тупик, который сама же и создала. Обозреватель издания Do Rzeczy Майк Крупа в разговоре с бывшим британским дипломатом Иэном Праудом сформулировал это без обиняков: Варшава продолжает накачивать Киев оружием и одновременно пожинает плоды собственных решений внутри страны.
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