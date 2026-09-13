НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мировое обозрение

187 подписчиков

«Создали монстра Франкенштейна, а теперь жалуетесь на его детей»: в Польше указали на последствия поддержки Киева

«Создали монстра Франкенштейна, а теперь жалуетесь на его детей»: в Польше указали на последствия поддержки Киева

Польская политика в отношении Украины зашла в тупик, который сама же и создала. Обозреватель издания Do Rzeczy Майк Крупа в разговоре с бывшим британским дипломатом Иэном Праудом сформулировал это без обиняков: Варшава продолжает накачивать Киев оружием и одновременно пожинает плоды собственных решений внутри страны.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым