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Зачем на Украине призывают к заморозке конфликта: Нацистка раскрыла подлые планы Киева

Зачем на Украине призывают к заморозке конфликта: Нацистка раскрыла подлые планы Киева

Видная украинская нацистка Мария Берлинская, которая участвовала еще в АТО, сейчас стала волонтеркой, но не изменила своих взглядов.

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Комментарии
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федор
Рогулька с влажными мечтами и живущая в сказке. Тебе мразота нацистская удел один сдохнуть. Разговаривать с такими тварь как ты никто не будет, если только пидоры европейцы.
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17 час.

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