В Алтайском крае возбудили дело об убийстве после пропажи учительницы

Местонахождение Ольги Залит неизвестно с 4 марта Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения учительницы музыки из села Зудилово Первомайского района Ольги Залит, сообщили в ведомстве.