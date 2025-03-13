В Алтайском крае возбудили дело об убийстве после пропажи учительницы

Местонахождение Ольги Залит неизвестно с 4 марта Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело об убийстве после исчезновения учительницы музыки из села Зудилово Первомайского района Ольги Залит, сообщили в ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии