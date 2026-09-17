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Калужские новости

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В Калуге водитель «Санг Йонг» погиб, врезавшись в опору ЛЭП

В Калуге водитель «Санг Йонг» погиб, врезавшись в опору ЛЭП

65-летний водитель «Санг Йонг» погиб, вылетев с трассы и врезавшись в опору ЛЭП на Грабцевском проезде в Калуге.

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