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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» продолжить победную серию

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» продолжить победную серию

Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в состоявшемся 22 февраля во Флориде матче против «Тампа-Бэй Лайтнинг» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ): игра завершилась со счетом 5:3.

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