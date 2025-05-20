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Никаких шуток: АКПП от Aurus начали использовать на автобусах НефАЗ и ЛиАЗ

Никаких шуток: АКПП от Aurus начали использовать на автобусах НефАЗ и ЛиАЗ

Исполнительный директор НАМИ по информационным и интеллектуальным системам Денис Ендачев в интервью журналу «За рулём» подтвердил, что автоматические коробки передач, разработанные для автомобилей Aurus, проходят испытания на городских автобусах.

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