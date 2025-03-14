Открытка к 9 Мая? За что отстранили от соревнований гимнастку Листунову.

Кандидат на пост президента МОК попытался прокомментировать это решение. Фото: © РИА Новости/Максим Богодвид Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Виктории Листуновой запретили выступать на соревнованиях под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) из‑за поздравления с Днем Победы в социальных сетях.