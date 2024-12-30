Врач рассказал об опасности употребления растительного масла с алкоголем Терапевт Алексей Попов предупредил о возможных проблемах с желудочно-кишечным трактом при сочетании растительного масла и алкоголя.
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