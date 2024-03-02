Рябчук о 12-летней безвыигрышной серии «Спартака» в Петербурге: «Пришло время это исправить. Нужно больше бороться, бегать и быть увереннее «Зенита»

Команды встретятся сегодня в Санкт-Петербурге в рамках 19-го тура Мир РПЛ. — Нам нужно быть сильнее как команда, больше бороться, больше бегать, быть увереннее их и показать на поле все, что мы делаем на тренировках.
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