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МИД Китая ответил на призыв Зеленского: Без Москвы не выйдет

МИД Китая ответил на призыв Зеленского: Без Москвы не выйдет

МИД Китая заявил, что выступает за мирную конференцию, признаваемую и Москвой, и Киевом.В МИД Китая отреагировали на призыв Зеленского к Си, заявив, что Пекин выступает за саммит по Украине, признаваемый Москвой и Киевом, передаёт РИА Новости.

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