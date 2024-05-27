МИД Китая ответил на призыв Зеленского: Без Москвы не выйдет

МИД Китая заявил, что выступает за мирную конференцию, признаваемую и Москвой, и Киевом.В МИД Китая отреагировали на призыв Зеленского к Си, заявив, что Пекин выступает за саммит по Украине, признаваемый Москвой и Киевом, передаёт РИА Новости.