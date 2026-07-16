Экс-сотрудника "Лаборатории Касперского" обвинили в связи с хакерами Void Blizzard

Российский IT-специалист Денис Обрезко, обвиняемый властями США в участии в масштабной кампании кибершпионажа против западных компаний и правительственных структур, ранее занимал senior-позицию в "Лаборатории Касперского".
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