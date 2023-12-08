FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 732 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лидия Санникова
    МГУ, как помойка...Александр Василье...
  • КИРИЛЛ Трифонов
    Да,да. Где то это мы уже слышали. Году эдак в 2008,2009. Ага тогда тоже миллиарды выделяли. Автоваз родил весту. А се...Куда уйдут 15 мил...
  • Вовка Мопош
    Москва впереди! Лианозовский парк со стороны Череповецкий…Нижегородцев разв...

Космический зонд Psyche отправил своё первое фото на пути к металлическому астероиду

Космический зонд Psyche отправил своё первое фото на пути к металлическому астероиду

4 декабря стало важным днём для зонда Psyche, когда он «распахнул свои глаза»  на Вселенную. С момента запуска на ракете SpaceX Falcon Heavy 13 октября (первая межпланетная миссия Falcon Heavy) Psyche путешествовал сквозь просторы космоса во мраке, поскольку его камеры ещё не включались.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх