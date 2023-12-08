Космический зонд Psyche отправил своё первое фото на пути к металлическому астероиду

4 декабря стало важным днём для зонда Psyche, когда он «распахнул свои глаза» на Вселенную. С момента запуска на ракете SpaceX Falcon Heavy 13 октября (первая межпланетная миссия Falcon Heavy) Psyche путешествовал сквозь просторы космоса во мраке, поскольку его камеры ещё не включались.