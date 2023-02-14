Китайский эксперт счел достигнутыми цели России на Украине

Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки США и НАТО абсолютно неспособна обороняться, считает политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
Россия в целом достигла поставленных стратегических целей специальной военной операции, в то время как Украина без поддержки США и НАТО абсолютно неспособна обороняться, считает политолог-американист Академии общественных наук Китая Люй Сян.
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