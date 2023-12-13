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В Новгородской области будут возрождать родовую усадьбу Сергея Рахманинова "Онег"

В Новгородской области будут возрождать родовую усадьбу Сергея Рахманинова "Онег"

По информации пресс-центра правительства Новгородской области, соглашение о возрождении усадьбы Рахманинова "Онег" заключено между правительством Новгородской области и компанией "Прессман Премиум Пэкеджинг Новгород".

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