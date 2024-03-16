Происхождение жизни на Земле внутри метеорита «Уинчкомб»

От бескрайних просторов межзвездного пространства до мельчайшего царства атомов: исследователи используют передовые микроскопы, чтобы обнаружить химические и молекулярные отпечатки ранней Солнечной системы внутри недавно найденного метеорита "Уинчкомб".
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