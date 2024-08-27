Ни анклавов, ни диаспор нет: В СПЧ заявили о непрогибаемых под мигрантов регионах России

Дмитрий Гурин Крайний север.... они (мигранты) там просто не водятся ну еще и отдельные регионы исторически не терпящие наглых приезжих, Ростовская область и Краснодарский край и т.д. местные могут просто на корм ракам переслать (нет тела нет дела). Отхватили свое еще зимой 92-го, но видимо надо повторить т.к. "Колокольчики" чего-то только наверх отзванивают, бракованная партия видимо.

ВУ Варлам Устрялов к сожалению, в некоторые не крайне северные широты, кишлачники заползают.