Миграционный кризис сегодня - это проблема номер один для России. Особенно от наплыва мигрантов страдают жители Москвы и области, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и других крупных городов, где они селятся целыми анклавами.
Ни анклавов, ни диаспор нет: В СПЧ заявили о непрогибаемых под мигрантов регионах России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Дмитрий Гурин
Крайний север.... они (мигранты) там просто не водятся ну еще и отдельные регионы исторически не терпящие наглых приезжих, Ростовская область и Краснодарский край и т.д. местные могут просто на корм ракам переслать (нет тела нет дела). Отхватили свое еще зимой 92-го, но видимо надо повторить т.к. "Колокольчики" чего-то только наверх отзванивают, бракованная партия видимо.
Ответить
17 час.
ВУ
Варлам Устрялов
к сожалению, в некоторые не крайне северные широты, кишлачники заползают.
Ответить
17 час.
Дмитрий Гурин
Если по местным понятиям заползают то можно если со своим.... в землю утрамбуем. Не в первый раз. Вспомнят зиму 92-го кто забыл и новенькие запомнят если кочаны целыми останутся. Нагайки "Канахин" на Кубани еще делают и носить можно как раньше-вокруг пояса.
Ответить
10 час.
Свежие комментарии