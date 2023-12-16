В МИД Венгрии опровергли сообщения, что Шольц предложил Орбану выйти за кофе

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что сообщения о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уходил за кофе по предложению немецкого канцлера Олафа Шольца во время заседания членов Евросоюза о вступлении Украины в объединении.