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Уголовное дело против наемника из Новой Зеландии О&apos;Брайена направили в суд

Уголовное дело против наемника из Новой Зеландии О&apos;Брайена направили в суд

Главная военная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего гражданина Новой Зеландии Джордана О'Брайена, который в составе Вооруженных сил Украины принимал участие во вторжении в Курскую область.

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