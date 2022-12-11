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Николай Осипов: «В третьем сезоне МФЛ не заслужили быть те, кто хочет нарушить единое комьюнити и братство»

Президент Winline Медиалиги Николай Осипов рассказал, какие команды не примут участие в третьем сезоне.

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