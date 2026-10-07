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Зендея в новом статусе амбассадора Louis Vuitton — в болеро с прошлого выхода

Зендея в новом статусе амбассадора Louis Vuitton — в болеро с прошлого выхода

Неделю моды в Париже закрыл показ Louis Vuitton во внутреннем дворе Лувра. Главным событием вечера стал дебют Зендеи в статусе амбассадора бренда, а Эмма Стоун появилась в костюме без бюстгальтера.

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