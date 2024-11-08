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RT запустил проект «Семья — Россия» о тех, кто переехал и обрел здесь Родину

RT запустил проект «Семья — Россия» о тех, кто переехал и обрел здесь Родину

Телеканал RT запустил новый проект, который называется «Семья — Россия». Он посвящен тем людям, которые обрели в нашей стране свою новую Родину.

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Комментарии
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А
Александр
Охренеть от этих инициатив. Сколько можно «подтирать» за нашими щелкоперами из ГД, СФ и правительства? Правопорядок - волонтеры, обеспечение СВО - волонтеры, охрана природы - волонтеры. И так бесконечно. Мигранты - фактическое самоуправление. И над всем с улыбочкой парит златоуст. А госорганы не успевают чистить от коррупционеров. «На земле» бардак из кланов, барыг, диаспор. Чужеземная полиция появилась. Тоже инициатива.
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21 час.

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