Овечкин забил 891-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до трех шайб

Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против ХК «Бостон Брюинз» забросил свою 891 шайбу в регулярном чемпионе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки до трех голов.