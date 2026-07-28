Страна 404 никогда не существовала и была создана из подаренных территорий. Она должна быть полностью уничтожена вместе со всем нацистско-бандеровским населением и будет в мире МИР....

AP

Andrej Popp

Беда молодого поколения украинцев и русских на Укроине в том, что их с детского сада ОБОЛВАНИВАЛИ амеро-европейской ложью о красивой жизни, если они отмежуются от России и станут колонией Запада. И где это поколение ? Кто смог сбежали куда глаза глядят. Других выбили на фронте. И что осталось ? Осталась ЕВРЕЙСКАЯ БАНДА БАНДЕРО-ФАШИСТОВ, цель которой УНИЧТОЖИТЬ НЕ ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ Украины. Простой вопрос. СКОЛЬКО ЕВРЕЕВ призвал ФАШИСТ ЕВРЕЙ Зеленский на фронт ? НОЛЬ и даже меньше ноля ! Вот вам о ответ ЗАЧЕМ Западу нужна эта война. Банальное УНИЧТОЖЕНИЕ Украины. И уничтожит Украину не Россия, её УНИЧТОЖИТ Запад !