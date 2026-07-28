Ростислав Ищенко В российском обществе нет единого мнения о том, что должно произойти с Украиной после российской победы.
Украина должна исчезнуть
Комментарии
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Валентин Щербаков
Страна 404 никогда не существовала и была создана из подаренных территорий. Она должна быть полностью уничтожена вместе со всем нацистско-бандеровским населением и будет в мире МИР....
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1 м.
Сергей Алексеев
Для достижения этой цели нужно понимание украинец равно террорист.
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1 м.
AP
Andrej Popp
Беда молодого поколения украинцев и русских на Укроине в том, что их с детского сада ОБОЛВАНИВАЛИ амеро-европейской ложью о красивой жизни, если они отмежуются от России и станут колонией Запада. И где это поколение ? Кто смог сбежали куда глаза глядят. Других выбили на фронте. И что осталось ? Осталась ЕВРЕЙСКАЯ БАНДА БАНДЕРО-ФАШИСТОВ, цель которой УНИЧТОЖИТЬ НЕ ЕВРЕЙСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ Украины. Простой вопрос. СКОЛЬКО ЕВРЕЕВ призвал ФАШИСТ ЕВРЕЙ Зеленский на фронт ? НОЛЬ и даже меньше ноля ! Вот вам о ответ ЗАЧЕМ Западу нужна эта война. Банальное УНИЧТОЖЕНИЕ Украины. И уничтожит Украину не Россия, её УНИЧТОЖИТ Запад !
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1 м.
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