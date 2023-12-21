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Ford отзывает машины чаще всех, Volkswagen значительно улучшила своё положение, а Tesla «наградили» за крупнейший отзыв в этом году

Ford отзывает машины чаще всех, Volkswagen значительно улучшила своё положение, а Tesla «наградили» за крупнейший отзыв в этом году

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения (NHTSA), по состоянию на 20 декабря, компания Ford произвела 54 отзыва автомобилей, которые потенциально могут затронуть 5 692 135 автомобилей в 2023 году, больше, чем у любого автопроизводителя.

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