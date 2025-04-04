В НХЛ начали проводить репетиции церемонии в честь рекорда Овечкина

Их организовывают перед каждым матчем «Вашингтона» Национальная хоккейная лига будет проводить репетиции церемонии, посвященной возможному рекорду форварда Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах, перед каждым последующим матчем «Вашингтона» до установления достижения.
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