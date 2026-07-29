Театр абсурда
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Театр абсурда

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Криптон вместо ксенона: как российские инженеры удешевили космос в 10 раз

Криптон вместо ксенона: как российские инженеры удешевили космос в 10 раз

Космос — это дорого. Очень дорого. И одна из причин — топливо для спутников. Традиционно в плазменных двигателях используют ксенон.

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