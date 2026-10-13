Усадьбу Рогозиных под Владимиром продают за 1 рубль

Во Владимирской области на аукцион выставлена историческая усадьба Рогозиных: при стартовой цене в один рубль участникам потребуется внести задаток свыше 712 тысяч рублей, а победитель должен будет арендовать участок площадью около тысячи квадратных метров.
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