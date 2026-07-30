«Мое тело стало проблемой во время полета»: за что раскритиковали женщину с самым гармоничным телом в мире

Кажется, что идеальная фигура автоматически приносит восхищенные взгляды и новые возможности. Но история 26-летней блогерши Кэрол Розалин показывает, что даже та внешность, которую называют безупречной, может стать поводом для проблем.
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