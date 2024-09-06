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Манул попал в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Манул попал в фотоловушку в Чарынском нацпарке

Манул попал на видео в национальном парке «Чарын». Как сообщили в комитете лесного хозяйства и животного мира, в Чарынском государственном национальном природном парке с помощью фотоловушки был зафиксирован манул, занесенный в Красную книгу.

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