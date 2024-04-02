Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 2 апреля, с 9 до 17 час отключат электроэнергию: пер. Рабочий 31-37,43-63,36-42, 48-68 ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском! 2 апреля, с 9 до 17 час отключат электроэнергию: пер. Рабочий 31-37,43-63,36-42, 48-68 ул.