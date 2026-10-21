В Московской области врачи спасли недоношенного младенца весом 367 г. Министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что это самый маленький пациент, выхоженный на территории области.
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