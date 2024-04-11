Это интересно 15 настолько неудачных снимков дикой природы, что они заставят смеяться в голос Дикую природу фотографировать сложно и безумно весело! Все мы были в такой ситуации: кормишь белочку и пытаешься сделать красивый кадр, но она через мгновение сбегает.