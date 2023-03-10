В национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия ЕЭС внесены новые сведения о лаборатории

Приказом Федеральной службы по аккредитации от 27.02.2023 г. №Наи-2 внесены изменения в сведения об испытательной лаборатории ФГБУ «Тверская МВЛ» в национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия Евразийского экономического союза.