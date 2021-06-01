Василиса ОдинПолитикаХотел поставить жену на место, а потерял своё Хотел поставить жену на место, а потерял своё Брак - общая территория двух разных людей.Вернуться к статье194НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваГлупость не излечишь. Душевная тупость- это приговор. А если балом в чужой семье правят дебильные друзья, то развод не избежен. Вот только дети подрастут. Это женадо быть таким дебилом, чтобы в дом, где маленькие дети,тем более груднимчок, таскать друзей, которые еще и на кровать заваливаются. Мерзость все это.Владимир EвтушенкоДа свинья он. Я даже на собственную постель не сажусь в той одежде, что по улице хожу. Зачем мне уличная пыль на постели?Элина МорозоваА бывает, что и в грязных ботинках на постель забираются..Natalyчитала изумлялась тому, как вообще друзья муженька зашли в дом где есть женщина с маленькими детьми это же что то нереальное против такого будет кричать в мужчине всё глубинное инстинктивное внутренние рефлекторное ТАБУ доставшееся нам от наших предков пещерных людях. пещера нора всегда территория самки с детёнышами мужчина в пещере всего лишь гость который принес добычу поел и ушел опять на охоту. нора пещера дом квартира это укрытие и территория самок с детёнышами на эту территорию может не на долго попасть только самец производитель детёнышей и постоянный партнер для спаривания только сих матерью.недаром мужские компании собираются всегда вне квартир и домов то на лавочках то в гаражах то в банях барах кафе но никак не дома у кого то из дружков. жены наоборот кричат лучше на кухне сидите пейте я вам мешать не буду даже закуску подам под вашу бутылку, а мужики ни в какую нет и всё на лестнице в парадной под дверями квартиры пить станут но в квартиру ни ногой. что то такое , которое древнее их изнутри кричит НЕЛЬЗЯ в мужике.....Элина МорозоваДа быдло все они, у которых еще и хвосты не поотваливались и с деревьев они не слезли.Владимир EвтушенкоТак эту ахинею писала женщина, потому и довела всё до гротеска и откровенной лжи.Лариса КондаковаЧто то только эта ахинея слишком часто происходит. С чего бы это? Да 100% женщин пока сидели с детьми в декрете почувствовали от своего мужа пренебрежительное отношение в той или иной мере. Декрет то прекращается, а вот хорошее уважительное отношение уже вернуть можно не всегда.NatalyПервое правило взрослой женщины: ты не пряник, чтобы всем нравиться Из жизненного опыта она знает, что требование учиться на одни пятерки, хорошо себя вести, сидеть, плотно сжав коленочки, и нравиться всем без разбору, придумано для того, чтобы маленькой девочкой было легче управлять. Есть два цвета: черный и белый, а есть оттенки, которых больше. Нельзя всю жизнь пройти в белых одеждах, не посадив на них даже маленького пятнышка. Иногда, чтобы достичь своих целей, необходимо умение стойко выдерживать негатив по отношению к себе. Позволить себе быть для кого-то плохим, не рефлексируя лишнего, и не извиняясь на каждом шагу за то, что ты есть. Принять себя хорошего, успешного, вкусного, с ног до головы обмазанного сладким сиропом притворной доброжелательности может каждый. Принять себя плохим, проигравшим и раздражающим некоторых людей без причины может только взрослый человек. Эта мысль могла бы спасти миллионных хороших девочек от беды. От неудачного замужества и мужа-абьюзера, от рабства на службе, когда работодатель выжимает соки за минимальную зарплату, от тирании собственных родителей и «друзей». Достаточно лишь перестать стараться быть пряником, приятным и удобным для всех. Второе правило взрослой женщины: никогда не бери на себя чужую ответственность Хорошую девочку с аккуратными бантиками приучают нести всю тяжесть мира на своих хрупких плечах. Именно от ее поведения зависит здоровье бабушки. У бабушки вообще больное сердце. Вот девочка станет носиться, прыгать, а бабушка возьмет да и умрет от огорчения. И будет девочка виновата-виновата! Нечего было прыгать! Именно от успеваемости девочки зависит настроение мамы. Вот была бы девочка отличница – мама бы радовалась. Но девочка получила четверку. А можете быть – о, ужас! – и тройку однажды схватила. Ну все, теперь мама будет плакать-плакать, и зальет слезами всю комнату, весь дом и весь микрорайон. И даже немного поднимет уровень мирового океана. А виноват в этом кто? Девочка! Вот вы смеетесь, а я знаю взрослых женщин, которые до сих пор выслушивают подобные обвинения. Правда, в более взрослом варианте. Они до сих пор несут всю тяжесть мира на своих плечах. Только взрослый мир, по сравнению с детским, намного тяжелее. Он такой тяжелый, что может и раздавить. Такие женщины изводят себя настолько, что заболевают самыми настоящими болезнями, в отличие от бабушки (как правило, самые «умирающие» от детского шума бабушки живут лет до 90-95). Сгорают как свечки на разных «помогающих» работах. А потом так и живут – выгоревшие, истощенные, несущие чужие кресты и проживающие чужие жизни. Отвечать за себя – великое благо. Тут важны обе части. И «отвечать» и «за себя». Третье правило взрослой женщины: не позволяй превратить себя в загнанную лошадь Хорошая девочка не приучена разбираться, что у нее где – где избыток, а где недостаток. Поэтому в надежде восстановиться и прийти к какому-то идеалу она совершает множество лишних, предписанных обществом движений, на которые можно было бы положить большой болт. Взрослая женщина учится свое тело и свое сердце, опираться на собственные ощущения, а не повторять за другими. Кажется, что взрослой женщиной быть трудно. Вон сколько всего надо уметь. Но по факту это намного легче, чем выполнять неисполнимую изначально миссию: пытаться понравиться всем, отвечать за весь мир и слушать всех подряд, вместо того, чтобы слушать себя.Анна ЭржибоваПравильный выбор,друзья они пока.....не дай Бог что случись,да,они по тихому посмеиваются над вами,не верите?ирина Северова северова (гуляева)верим. плавалиВладимир EвтушенкоОпять очередная блевотина то ли от кретина, то ли от подлеца, то ли всё в одном флаконеЭлина МорозоваУвы, это жизнь и подобных ситуаций не мало.Natalyу кого может быть такая ситуация? это же сколько в себя алкоголя нужно влить, что бы заглушить в себе всё древнее архаичное ТАБУ. это выходка может случиться только с самым маргинальным синяком, который уже и не животное даже а нечто упившееся до состояния одноклеточной амёбы или предмета тряпочка дровишки разбитый стакан-стекло которое вдребезги)))))Элина МорозоваА разве таких мало? Вон их сколько в интернете.Nataly))) укротителей или куротителей в интернете действительно полно. в вирте же быть борцюном не опасно никто тебе чавку не начистит да и сковородкой в лобешник не закатает, борщей не полишает, подушку на уши не натянет))) это дома страшно ГЛавнючить и ОСНовнючить особенно если зарплата 1МРОТ да пенсия 13 тыс. руб., а здесь на сайтах МТ воюй не хочу показывай какой ты крутой и мощный звероящер патридурхального периода. Затихорился возле компапа ГЛАВА ,КОРМИЛЕЦ ,ДОБЫВАКАи пока жена не видит, пиши себе как ты ей Кузькину мать каждый день показываешь да Ижецу прописываешь)))))NatalyЭто воскресное утро известный красавец, плейбой, миллиардер и филантроп Коля Батарейкин встретил в своем роскошном пентхаусе с видом на океан. Сладко потянувшись, щурясь в лучах ласкового солнца, окунув ноги в невесомые, расшитые золотом тапки и накинув мягкий халат, Коля позвонил в колокольчик. Через несколько минут в его дизайнерские апартаменты бесшумно проскользнула горничная. Гибкая услужливая филиппинка в аккуратном переднике несла на подносе деликатесы: красную и черную икру, омаров, клубнику и устриц. Свежайший апельсиновый сок в стакане, хрустящие круассаны и ароматный кофе дополняли картину. Горничная тревожно вглядывалась в лицо хозяина, но физиономия Коли Батарейкина отражала лишь скуку. - Унесите, надоело! – безразлично выплюнул он, и вышел из комнаты. Разочарованный Коля спустился в роскошный СПА-комплекс на первом этаже. Голубой бассейн манил прохладой, в теплом джакузи пенились пузырьки. Русская банька, финская сауна и хамам – все было к услугам любимца судьбы. Коля задумчиво уселся в джакузи. В этот момент к нему подбежала стайка юных 18-летних моделей с бесконечными ногами. Но напрасно принимали они раскованные позы, пытаюсь в лучшем ракурсе представить итак совершенные тела. Напрасно пытались развеселить Колю своим нелепым щебетанием и глупыми шутками. Лицо миллиардера мрачнело. - Пошли вон! – Вдруг резко рявкнул Батарейкин. Огромные панорамные окна открывали вид на вертолетную площадку. - Пойти, полетать, что ли? – спросил сам себя Коля. И тут же ответил сам себе: да ну его! Сказавши так, он достал из кармана телефон золотой Vertu, украшенный скромной змеей из бриллиантов. Зарегистрировал аккаунт «Кукуйский мясной двор». И начал писать женщинам гадости. - Ты толстая! После 40 лет – неликвид! Одна останешься, с кошками! А мужа-то и нет! – Выстукивали холеные наманикюренные пальцы. Сама я, правда, эту картину не видела. Но сотни миллионеров-Батарейкиных, ежедневно рассказывающих в сети, что именно так все и происходит, врать не могут.ирина Северова северова (гуляева)Так ей и надо ,этой ДУРЕ. Зачем терпеть мерзость ?ирина Северова северова (гуляева)А то , что мужик выбрал семью не верю. Сказки про белого бычка. ОНИ ВСЕГДА ВЫБИРАЮТ ДЕРЬМОВЫХ ДРУЗЕЙ. Просто "вписки " переместятся в гараж. А эта дура так и будет сидеть дома с грудничками.Вера Федорова"Отправил ей СМС" То есть, у него не хватило смелости открыто, глядя в глаза любимой женщине, матери своих детей, сказать о возникшей проблеме. Поговорить, обсудить. Такая малость...И это, собственно, ещё никакая не проблема. Детей нажил, семью завёл, а ведёт себя, как юнец-подросток. Очень сомнительно их будущее.Комментировать
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