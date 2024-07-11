В США просят запретить экомаркировку для российской рыбы

Что будет значить остановка маркировки для российских промысловиков? И повлияет ли это на стоимость рыбы?Американские сенаторы еще в апреле обратились в Морской попечительский совет (MSC) с инициативой о запрете для России использовать международный экологический сертификат рыболовства, пишет РБК.