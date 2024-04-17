Будущее шопинга: эксклюзивный взгляд на ТК ECOHOUSE

В наше время, когда покупатели все более озабочены экологическими проблемами и дизайн начинает играть все более важную роль в их выборе, новые торговые центры стараются соответствовать этим требованиям, создавая уникальные и экологические пространства для шопинга.
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