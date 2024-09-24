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Лондон направит на Кипр военных для помощи в эвакуации британцев из Ливана

Лондон направит на Кипр военных для помощи в эвакуации британцев из Ливана

ЛОНДОН, 25 сентября. /ТАСС/. Великобритания в ближайшие часы направит на Кипр около 700 военнослужащих для помощи с эвакуацией граждан Соединенного Королевства из Ливана.

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