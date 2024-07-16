Театр абсурда
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Театр абсурда

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Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Глава Минифина США: доллар потерпел ошеломляющий крах из-за антироссийских санкций

Министр финансов Соединённых Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что широкомасштабные санкции в отношении Российской Федерации привели к падению доверия к доллару со стороны стран — держателей резервов.

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